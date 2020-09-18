Adana'da sürücülerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı Adana'da otobüs ile otomobil sürücüsünün kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da otobüs ile otomobil sürücüsünün kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel halk otobüsü şoförü Kemal Bilgiç ile ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.

Aracından inen Bilgiç'e, tekme attığı otomobil sürücüsünün yanındaki kişiler saldırdı. Otobüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Aldığı tekme ve yumruklarla yaralanan Bilgiç, yolcuların yardımıyla otobüse binebildi. Bilgiç, olay yerinden uzaklaşarak kendisini darbeden 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

Öte yandan, kavga anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA