Adana'da sürücülerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
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Adana'da sürücülerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da otobüs ile otomobil sürücüsünün kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da sürücülerin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı
18.09.2020 12:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:30

Adana'da otobüs ile otomobil sürücüsünün kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Özel halk otobüsü şoförü Kemal Bilgiç ile ismi henüz belirlenemeyen otomobil sürücüsü arasında trafikte tartışma çıktı.

Aracından inen Bilgiç'e, tekme attığı otomobil sürücüsünün yanındaki kişiler saldırdı. Otobüste bulunan yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Aldığı tekme ve yumruklarla yaralanan Bilgiç, yolcuların yardımıyla otobüse binebildi. Bilgiç, olay yerinden uzaklaşarak kendisini darbeden 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

Öte yandan, kavga anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Eren Bozkurt
Eren Bozkurt
AA Editörü
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