Adana'da Suriyelilerin kaldığı 10 çadır yandı. Yangın, merkez Yüreğir ilçesinde Denizkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi.

NARENCİYE İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIYORLARDI

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen ve narenciye işçisi olarak çalışmaya başlayan 60 Suriyeli, kullanılmayan eski bir çiftliğin bahçesini yıllık 8 bin liraya kiralayıp kurdukları 15 çadırda yaşamaya başladı.

ODUN SOBASINDAN YANGIN ÇIKTI

Öğle saatlerinde, çadırların birinde odun sobasından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer çadırlara da sıçradı. Suriyeliler ise, son anda eşyalarını kurtarırken, çiftlikteki ağaçlar da yandı. Alevlerin büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

VATANDAŞLAR SURİYELİLERE SALDIRMAK İSTEDİ

Bu esnada, bazı vatandaşlar Suriyelilere saldırmak istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler ise kurtardıkları eşyalarının üzerine oturup itfaiye ekiplerinin çalışmaları izledi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yetkililer, sokakta kalan Suriyelilerin çadır kentte götürüleceğini söyledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürüldü.