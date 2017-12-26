Adana'da Suriyelilerin Kaldığı 10 Çadır Yandı
Adana'da, sobadan çıkan yangın, 60 Suriyelinin yaşadığı 10 çadırı kül etti. Yangın esnasında bazı vatandaşlar Suriyelilere saldırmak istedi, polis engelledi.
Adana'da Suriyelilerin kaldığı 10 çadır yandı. Yangın, merkez Yüreğir ilçesinde Denizkuyusu Mahallesi'nde meydana geldi.
NARENCİYE İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞIYORLARDI
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Adana'ya gelen ve narenciye işçisi olarak çalışmaya başlayan 60 Suriyeli, kullanılmayan eski bir çiftliğin bahçesini yıllık 8 bin liraya kiralayıp kurdukları 15 çadırda yaşamaya başladı.
ODUN SOBASINDAN YANGIN ÇIKTI
Öğle saatlerinde, çadırların birinde odun sobasından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer çadırlara da sıçradı. Suriyeliler ise, son anda eşyalarını kurtarırken, çiftlikteki ağaçlar da yandı. Alevlerin büyümesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
VATANDAŞLAR SURİYELİLERE SALDIRMAK İSTEDİ
Bu esnada, bazı vatandaşlar Suriyelilere saldırmak istedi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Suriyeliler ise kurtardıkları eşyalarının üzerine oturup itfaiye ekiplerinin çalışmaları izledi.
ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI
Yetkililer, sokakta kalan Suriyelilerin çadır kentte götürüleceğini söyledi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın söndürüldü.