Adana'da Suriyeliler İçin Toplum Merkezi Açıldı

Adana'da Suriyeli mülteciler için kurulan toplum merkezi hizmete açıldı.



Suriyeli mültecilerin insani ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla Türk Kızılayı ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) işbirliğinde 2015'te hayata geçirilen Toplum Merkezi Projesi, Şanlıurfa, İstanbul, Konya, Ankara, Kilis, Bursa ve İzmir'in yanı sıra Adana'da da uygulandı.



Alman Kızılhaçı ve Alman hükümetince finanse edilen 9. toplum merkezi Emek Mahallesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi.



Adana Vali Vekili Mustafa Aydın, törende yaptığı konuşmada, Adana'da geçici koruma altında yaklaşık 200 bin Suriyelinin bulunduğunu hatırlatarak, sivil toplum kuruluşları, gerekse hayırseverlerin ilgi ve desteğiyle Suriyeli mültecilerin yaşamını kolaylaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Vali Vekili Aydın, "Bu çalışmalarımız, sivil toplum kuruluşları, Kızılay gibi örgütlerin, vatandaşların çalışmalarıyla güçlenmekte, daha iyiye doğru gitmekte. Bu tür toplum merkezleri Suriyelilerin ülkemiz ile uyumu, onların bilgi ve becerilerini artırması, Türkçeyi daha iyi konuşma imkanı sağlaması ve belli alanlarda iş bulmalarına imkan sağlayacaktır" dedi.



Alman Kızılhaçı Proje Koordinatörü Malte Langdgraff da 1970'lerden bu yana Türk Kızılayı ile işbirliğinde bulunduklarını belirterek, toplum merkezlerinin, mültecileri, topluma entegre etmek için çok önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.



Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise merkezde yetişkin ve çocuklara yönelik Türkçe, İngilizce, Arapça dil eğitimi, meslek kursları verileceğini, psikososyal destekler sağlanacağını, seminerler, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleneceğini söyledi.



Konuşmaların ardından merkez, kurdele kesilerek hizmete sokuldu. - ADANA