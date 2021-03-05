Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 sanığa 10 yıl 5'er ay hapis cezası
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Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 sanığa 10 yıl 5'er ay hapis cezası

05.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:22
Adana'da Suriyeli ikizleri bıçaklayıp gasbeden 2 sanığa 10 yıl 5'er ay hapis cezası

Adana'da, Suriyeli ikiz kardeşleri bıçakla yaralayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbeden tutuklu iki sanık, 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, Suriyeli ikiz kardeşleri bıçakla yaralayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbeden tutuklu iki sanık, 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Müslüm G. ve Muhammet Can Ö. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların geçen yıl 29 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde çalıştıkları terzideki mesailerini bitirip evlerine giden Suriyeli 22 yaşındaki ikizler Eymen ve İsa El Abacı'dan sigara istedikleri ve olumsuz yanıt aldıklarını belirtti.

Daha sonra sanıkların Suriyeli ikizlere saati sorduklarını, saatlerinin olmadığını söyleyen iki kardeşi bıçakla kollarından yaralayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbedip kaçtıklarını anlatan savcı, Müslüm G. ve Muhammet Can Ö'nün "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Muhammet Can Ö. savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben kimseyi gasbetmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Müslüm G. de suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle yağma" suçundan 10 yıl 5'er ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Müslüm G. ve Muhammet Can Ö'nün tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olayın geçmişi

Adana'da, 29 Eylül 2020'de merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde çalıştıkları terzideki mesailerini bitirip evlerine giden Suriyeli 22 yaşındaki ikizler Eymen ve İsa El Abacı'yı bıçaklayıp cep telefonu ve sigaralarını gasbeden zanlılar Müslüm G. ve Muhammet Can Ö. kaçmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği zanlıları evlerine düzenlediği operasyonla yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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