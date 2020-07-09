Adana'da Suriyeli gencin vurulması olayında polis memuru, hakim karşısında (ARŞİV... ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali El Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymaması üzerine göğsünden vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan polis memuru F.K.'nin yargılanmasına başlandı.

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali El Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymaması üzerine göğsünden vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan polis memuru F.K.'nin yargılanmasına başlandı.Olay, 27 Nisan'da Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, Ali El Hemdan'ı yakalamak için takibe başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ali El Hemdan, otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan Hemdan, memurlardan F.K.'nın tabancayla ateş etmesi sonucu göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali El Hemdan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan polis memuru F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. YARGILANMAYA BAŞLADIPolis memuru F.K. hakkında 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık polis memuru F.K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Suriyeli Ali El Hemdan'ın babası müşteki Adnan El Hemdan ile tarafların avukatları da hazır bulundu.F.K'nin avukatı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle müvekkilli ile cezaevinde görüşemediklerini, savunmalarını da hazırlayamadıkları için kendilerine soru yöneltilmemesini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul edip, bir sonraki celseye kadar sanık polis memuru ve avukatına savunma hazırlamaları için süre verdi. Suriyeli gencin babası Adnan el Hemdan ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Daha sonra olayın tanıkları S.D. ve Z.Ü'nün dinlendiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kaynak: DHA