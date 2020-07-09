Adana'da Suriyeli gencin vurulması olayında polis memuru, hakim karşısında
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da Suriyeli gencin vurulması olayında polis memuru, hakim karşısında

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali El Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymaması üzerine göğsünden vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan polis memuru F.K.'nin yargılanmasına başlandı.

Adana'da Suriyeli gencin vurulması olayında polis memuru, hakim karşısında
09.07.2020 21:02 | Son Güncelleme: 09.07.2020 21:06

ADANA'da polisin uygulama yaptığını görünce kaçan Suriyeli Ali El Hemdan'ı (18), 'dur' ihtarına uymaması üzerine göğsünden vurarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan polis memuru F.K.'nin yargılanmasına başlandı.

Olay, 27 Nisan'da Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin kimlik sorarak uygulama yaptığını gören Ali El Hemdan, otomobiliyle kaçmaya başladı. Durumu fark eden polis ekipleri, Ali El Hemdan'ı yakalamak için takibe başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında Ali El Hemdan, otomobilden inip, ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Bu sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan Hemdan, memurlardan F.K.'nın tabancayla ateş etmesi sonucu göğsünden vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ali El Hemdan, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. 

Gözaltına alınan polis memuru F.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. YARGILANMAYA BAŞLADIPolis memuru F.K. hakkında 'müebbet hapis' cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, sanık polis memuru F.K., tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Suriyeli Ali El Hemdan'ın babası müşteki Adnan El Hemdan ile tarafların avukatları da hazır bulundu.F.K'nin avukatı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle müvekkilli ile cezaevinde görüşemediklerini, savunmalarını da hazırlayamadıkları için kendilerine soru yöneltilmemesini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatın talebini kabul edip, bir sonraki celseye kadar sanık polis memuru ve avukatına savunma hazırlamaları için süre verdi.

Suriyeli gencin babası Adnan el Hemdan ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti. Daha sonra olayın tanıkları S.D. ve Z.Ü'nün dinlendiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi Güncel
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü Güncel
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı 3. Sayfa
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Aileleriyle birlikte gittikleri piknikte kaybolan 2 kişiden günlerdir haber alınamıyor
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Filiz Akın Cem Yılmaz Demet Akalın
Spor Okan Buruk Adem Büyük Hamza Hamzaoğlu İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Karar Temmuz Türk Lirası Aytemiz Alanyaspor
Şu an buradasınız: Adana'da Suriyeli gencin vurulması olayında polis memuru, hakim karşısında - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 21:06:46. #1.15#
title