Adana'da Suriyeli gencin vurularak öldürülmesi olayında bir polis açığa alındı
Adana'da Suriyeli genç A.H'nin "dur" ihtarı sonrası vurularak öldürülmesi ile ilgili bir polis açığa alındı.
28.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:36
Adana'da Suriyeli genç Ali H.'nin "dur" ihtarı sonrası vurularak öldürülmesi ile ilgili bir polis açığa alındı.
Adana Valiliğince yapılan açıklamada, dün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulama noktasında Ali H.'nin uyarı ateşi açılması sırasında kazara yaralandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com