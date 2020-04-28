Adana'da Suriyeli gencin vurularak öldürülmesi olayında bir polis açığa alındı Adana'da Suriyeli genç A.H'nin "dur" ihtarı sonrası vurularak öldürülmesi ile ilgili bir polis açığa alındı.

Adana'da Suriyeli genç Ali H.'nin "dur" ihtarı sonrası vurularak öldürülmesi ile ilgili bir polis açığa alındı. Adana Valiliğince yapılan açıklamada, dün Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi'nde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerinin uygulama noktasında Ali H.'nin uyarı ateşi açılması sırasında kazara yaralandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com