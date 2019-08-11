Adana'da şüpheli ölüm

11.08.2019 00:52

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar, arazide yerde hareketsiz yatan bir çocuk görmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cenazenin Vahap Aslan'a (15) ait olduğunu tespit etti.

Aslan'ın evinin olay yerinin yakınında olduğu ve ailesine "Dolaşacağım" diyerek ikametinden ayrıldığı belirtildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: AA