Adana'da Şüpheli Ölüm
Adana'da, 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Adana'da, 3 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde bulunan Şanal Apartmanı sakinleri, bir daireden kötü koku gelmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Polis, maske takarak girdiği dairede, ev sahibi Ali Türkmenelli'yi (58) oturma odasında kanlar içinde hareketsiz halde buldu.
Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Türkmenelli'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Türkmenelli'nin en son 3 gün önce görüldüğü öğrenildi.