Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı
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Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı

19.10.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.10.2020 10:17

Adana'da kovalamacayla durdurulan hafif ticari araçta kapılara gizlenmiş 205 bin uyuşturucu hap ile 8 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da kovalamacayla durdurulan hafif ticari araçta kapılara gizlenmiş 205 bin uyuşturucu hap ile 8 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla hafif ticari bir araçla uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi.

İçinde iki kişinin bulunduğu aracı, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda takibe alan ekip "dur" ihtarında bulundu.

Şüpheliler, ihtara uymayarak ekip aracına çarpıp kaçtı.

Ekip, kovalamaca sonucu amca çocukları olduğu öğrenilen şüpheliler R.S. ve R.S'yi yakaladı.

Zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle inceleme yapıldı.

Köpeğin, aracın kapılarına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı
Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı
Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı
Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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