Şüpheli araçtan 205 bin uyuşturucu hap ve 8 kilo 250 gram esrar çıktı

Adana'da kovalamacayla durdurulan hafif ticari araçta kapılara gizlenmiş 205 bin uyuşturucu hap ile 8 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.