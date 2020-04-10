Adana'da şüpheli araç polis ekiplerini alarma geçirdi
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Polis, Adana, 3. Sayfa

Adana'da şüpheli araç polis ekiplerini alarma geçirdi

Adana'da arızalandığı için sahibinin yolda bırakıp gittiği plakasız otomobil, bomba şüphesiyle polis ekiplerini alarma geçirdi.

10.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:36
Adana'da şüpheli araç polis ekiplerini alarma geçirdi

Adana'da arızalandığı için sahibinin yolda bırakıp gittiği plakasız otomobil, bomba şüphesiyle polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, 08.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde kenarına park edilmiş plakasız otomobil, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların ihbarı üzerine alana gelen polis ekipleri, otomobilin durumundan şüphelenerek bomba imha uzmanlarını çağırdı. Ekipler ayrıca Fuzuli Caddesi'ni şerit çekerek araç ve yaya trafiğine kapattı.

Kısa sürede alana gelen bomba imha uzmanları, dedektör polis köpeğiyle birlikte otomobili didik didik aradı. Uzman ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından otomobilde bir olumsuzluğun olmadığı anlaşılıp, cadde tekrardan trafiğe açıldı.

Bu sırada ekipler aracın sahibine de ulaştı. Araç sahibi Hikmet Çakan, olay yerine geldiğinde aracı yeni aldığını, plakayı bugün çıkartacağını ve arıza yaptığı için bırakıp işe gittiğini söyledi. - ADANA

Kaynak: İHA

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