Adana'da şüphelenilen otomobilde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da otomobilin motor kısmına zulalanmış halde 5 kilo 675 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolunda uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Hassas burunlu detektör köpekle arama yapan ekipler, aracın motor bölümünde 27 paket içinde 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirdi. Araç sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S. gözaltına alındı.

Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kaynak: İHA