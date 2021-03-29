Adana'da şüphe üzerine durdurulan iki araçta 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta 680 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, yol uygulamasında şüphe üzerine iki aracı durdurdu.

Ekipler araçlarda yaptıkları aramada satışa hazır 680 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı