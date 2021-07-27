ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
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ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü.

ADANA'da sıcaktan bunalan gençler ve çocuklar boğulma tehlikesine aldırış etmeden sulama kanallarında yüzdü. Kanala giren orta yaşlarda bir kadın ile erkek, kıyafetleriyle kendilerini akıntıya bırakarak kulaç attı. Bu sırada fotoğraflarının çekilmesine tepki gösteren erkek 'Beni sudan çıkarmayın. Gelirsem kavga ederiz' dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 38 derece ölçüldü. Dışarıda vakit geçirirken sıcaktan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlarda dinlendi. Çocuk ve gençlerin bazıları da havuza gitmek yerine boğulma tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzmeyi tercih etti. Her yıl onlarca kişinin boğulmasına aldırış etmeyen gençler, Kıyıboyu Caddesi üzerindeki sulama kanalında yoğunluk oluşturdu. Kanaldaki köprünün üzerine çıkan gençler akrobatik hareketlerle suya atlayarak birbirleriyle yarıştı. Kanalda yüzen çocuklardan Mehmet Yıldız (12), gazetecilerin "Akıntıdan korkmuyor musun?' sorusunu '1 gram korku yok bende. Yüzme bildikten sonra sorun yok' diye yanıtladı.

'GELİRSEM KAVGA EDERİZ'

Bu arada, aynı bölgede kendilerini akıntıya bırakarak yüzen orta yaşlarda bir kadın ve bir erkek dikkat çekti. Görüntülenen erkek basın mensuplarına tepki göstererek, 'Beni sudan çıkarmayın. Gelirsem kavga ederiz' dedi. Kadın ile erkek, bir süre akıntıda ilerledikten sonra demir korkuluklara tutunarak sudan çıktı. Bir grup çocuk da Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki süs havuzuna girerek, oyunlar oynadı.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK
ADANA'DA SULAMA KANALLARINDA TEHLİKELİ SERİNLİK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
Beyoğlu'nda silahlı kavga
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