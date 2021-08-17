Adana'da sulama kanalından çıkartılan cesedin kimliği belirlendi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalından çıkartılan ve çocuğa ait olduğu değerlendirilen cesedin kimliği belirlendi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalından çıkartılan ve çocuğa ait olduğu değerlendirilen cesedin kimliği belirlendi.

Çaputçu Mahallesi'nden 16 Ağustos'ta, sulama kanalında çocuğa ait olduğu değerlendirile ceset bulunmuştu.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan incelemede 14-15 yaşlarındaki erkek çocuğa ait olduğu tahmin edilen cesedin 15 yaşındaki yabancı uyruklu Hadi H.O'ya ait olduğu belirlendi.

Polis, Suriyeli Hadi H. O'nun ölümünün aydınlatılması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu