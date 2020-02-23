Adana'da sulama kanalında kirlilik
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Adana'da sulama kanalında kirlilik

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde kanala dökülen petrol atığı tarımda kullanılan suyu kirletti.

23.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.02.2020 16:50
Adana'da sulama kanalında kirlilik

'nın merkez ilçesinde kanala dökülen petrol atığı tarımda kullanılan suyu kirletti.

Doğankent Gazipaşa Mahallesi'nde Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı nereden döküldüğü belli olmayan petrol atığıyla kirlendi.

Tarımsal sulamada kullanılan kanalda meydana gelen kirliliğinin araştırılması için ilgili birimlerce çalışma başlatıldı.

Bölgede geniş tarım arazilerinin yanı sıra çok sayıda fabrika da yer alıyor.

Kaynak: AA
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