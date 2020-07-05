Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
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Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
05.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 05.07.2020 15:04

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abdülbaki Akal (18) serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Akal'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.

Olay yerine giden gencin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.

Dalgıç polislerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla kanalda bulunan gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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