Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
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Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında hafif ticari araç bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında hafif ticari araç bulundu.

Yalmanlı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalındaki 45 ET 599 plakalı hafif ticari aracı fark edenler durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında yaptığı çalışmada araçta kimsenin olmadığını tespit etti.

Ekipler, sürücüye ulaşmaya çalışıyor.

Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu
Sulama kanalında hafif ticari araç bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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