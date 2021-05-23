Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur - Haberler | Güncel

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Nazımbey Yeniköy Mahallesi'ndeki sulama kanalında bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, kanaldan çıkardıkları kişinin öldüğünü belirledi.

Cesedin, Değirmendere Mahallesi'nde çobanlık yapan 43 yaşındaki Muharrem Tığlı'ya ait olduğu tespit edildi.

Tığlı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur

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