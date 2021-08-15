Adana'da sulama kanalında çocuğa ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu
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Adana'da sulama kanalında çocuğa ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu

Adana'da sulama kanalında çocuğa ait olduğu tahmin edilen ceset bulundu
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çocuğa ait olduğu düşünülen ceset bulundu.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çocuğa ait olduğu düşünülen ceset bulundu.

Çaputçu Mahallesi'nden geçen sulama kanalında ceset olduğunu görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce yapılan incelemede 14-15 yaşlarındaki erkek çocuğa ait olduğu tahmin edilen cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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