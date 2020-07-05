Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
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Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da sulama kanalına giren genç kayboldu
05.07.2020 11:17 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:17

Adana'da serinlemek için girdiği sulama kanalında kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Abdülbaki Akal (18) serinlemek için merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girdi.

Akal'ın akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı.

Olay yerine giden gencin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.

Dalgıç polislerin çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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