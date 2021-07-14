Adana'da sulama kanalına giren çocuk kayboldu

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir çocuk akıntıya kapılarak kayboldu.

Adana'da serinlemek için sulama kanalına giren bir çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Polislerin çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde bulunan sulama kanalında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ismi ve yaşı henüz belirlenemeyen Suriye uyruklu bir çocuk arkadaşıyla serinlemek için sulama kanalına girdi. Çocuk kanal içerisinde bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Ardından çocuk kanalda akıntıya kapılarak kayboldu.

Kanala birlikte girdiği arkadaşı ise koşarak bölgede yakın olan polis merkezine giderek olayı bildirdi. Bunun üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve dalgıç polisler sevk edildi. Polisler kanal içerisinde kaybolan çocuğu arama çalışmalarına devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı