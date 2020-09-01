Adana'da sulama kanalına düşmekten demir korkuluk kurtardı Adana'da kaza yapan otomobildeki 5 kişi, aracın demir korkuluklara çarpması sonucu sulama kanalına düşmekten kurtuldu.

Adana'da kaza yapan otomobildeki 5 kişi, aracın demir korkuluklara çarpması sonucu sulama kanalına düşmekten kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 01 HK 077 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından da DSİ'ye ait sulama kanalının çevresindeki demir korkuluklara çarptı.

Sulama kanalına düşmekten demir korkuluklara çarparak kurtulan otomobildeki 5 kişi, bir kısmı asılı kalan araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi.

Sürücünün ehliyet ve alkol kontrolünün yapılmasının ardından otomobil, bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: AA