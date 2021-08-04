Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Merkez Seyhan İlçesi Mavi Bulvarda Zafer Özkul'un kullandığı 01 ECB 24 plakalı otomobil, kaldırımdaki ağaç ve korkuluklara çarparak sulama kanalına düştü.
Vatandaşların yardımıyla yaralı halde sudan çıkartılan Özkul, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kanala düşen otomobil çekiciyle çıkartıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney