Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü ve iki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Adana'da sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü ve iki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Hakan Geyik yönetimindeki 01 AFZ 95 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.

Kazada otomobil sürücü ve iki arkadaşı, yüzerek sulama kanalından çıktı.

Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
SAPANCA'DA 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 10 YARALI
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
Son dakika haberleri | TEM Otoyolu'nda kazaya neden olan alkollü sürücüye dayak
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
İhmalkarlık can aldı! Yarım bırakılan rögar kapağına takılan motosikletli kurye, arabanın altına girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Tanju Özcan Hamid Karzai Emine Erdoğan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Demet Akalın Defne Samyeli
Spor Ali Koç Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 20:27:07. #1.16#

title