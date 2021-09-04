Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldu
Adana'da sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü ve iki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.
Adana'da sulama kanalına düşen otomobil sürücüsü ve iki arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.
Hakan Geyik yönetimindeki 01 AFZ 95 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu DSİ'ye ait sulama kanalına düştü.
Kazada otomobil sürücü ve iki arkadaşı, yüzerek sulama kanalından çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney