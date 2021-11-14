Sulama kanalına düşen minibüsteki karı-koca kurtarıldı
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Haberler | Güncel
Adana'da sulama kanalına düşen minibüste sürücüsü ile eşi, çıktıkları aracın üzerinden CANKUR ekiplerince kurtarıldı.
ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına düşen minibüste sürücüsü ile eşi, çıktıkları aracın üzerinden CANKUR ekiplerince kurtarıldı.
Mehmet Emin Diş idaresindeki plakası öğrenilemeyen minibüs, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.
Kendi imkanlarıyla aracın üzerine çıkan sürücü ile yanındaki eşi Rabia Diş, su dolu kanaldan çıkamayınca kurtarılmayı bekledi.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kanala indirdikleri botla Diş çiftini kurtardı.