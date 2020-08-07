Adana'da sulama kanalına düşen çocuk kurtarıldı
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
07.08.2020 22:25 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:08
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk vatandaşlar tarafından çıkarıldı.
Tuna Berat Kılcı (15), merkez Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'ndeki sulama kanalı kenarındayken kanala düştü.
Olayı gören vatandaşlar suya atlayarak çocuğu yaklaşık 50 metre ilerde sudan çıkardı.
Kılcı, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastahanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA