Adana'da sulama kanalına düşen 2 kız çocuğu ölümden döndü



ADANA - Adana'da kazayla sulama kanalına düşüp boğulma tehlikesi geçiren 2 kız çocuğu CANKUR ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesindeki 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı sıcaklardan bunalan Suriyeli Melek Muhammed ve Şeyha Raşid (11), Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekipleri ve bir vatandaş olay yerine gelerek kanalda sürüklenirken boğulma tehlikesi geçiren çocukları kanaldan çıkarttı. CANKUR görevlileri tarafından kalp masajıyla hayata döndürülen çocuklar daha sonra kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

Kız çocuklarının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.