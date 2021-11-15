Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'da otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kürşat Güneş idaresindeki 23 EE 844 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar üzerinde kontrolden çıkarak Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü, vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Güneş, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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