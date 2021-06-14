Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı
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Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücüyü vatandaşlar kurtardı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Adana'da sulama kanalına devrilen otomobildeki sürücü, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Samet Polat idaresindeki 01 ATV 177 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına devrildi.

Sürücü Polat, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansa alınan Polat'a, ayakta müdahale yapıldı.

Kanala düşen araç ise ekiplerce sudan çıkartıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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