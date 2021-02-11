Adana'da suçüstü yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı
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Adana'da suçüstü yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı

11.02.2021 09:42 | Son Güncelleme: 11.02.2021 09:47
Adana'da suçüstü yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı.

ADANA'da 'torbacı' olarak tabir edilen 3 uyuşturucu satıcısı, polisin takibi sonucu suçüstü yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik polisi, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.D. (33), S.D. (31) ve S.D.'yi (27) suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinden, 43.86 gram eroin, 10.11 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 730 TL para ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Adana'da suçüstü yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı
Adana'da suçüstü yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı
Adana'da suçüstü yakalanan 3 'torbacı' tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR

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