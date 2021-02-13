Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, cebir ve şiddet kullanarak haksız menfaat elde ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde, cebir ve şiddet kullanarak haksız menfaat elde ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 10 Şubat'ta suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemi tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, 10 Şubat'ta haksız menfaat elde ettiği öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına almış, zanlıların adreslerinde 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi, kartuş, senet ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın