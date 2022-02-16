ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON - Haberler
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ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ADANA'da silah kaçakçılıklığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da silah kaçakçılıklığı yaptığı tespit edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütünü teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen ekipler, şafak vakti belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda silahlar da ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON

ADANA'DA SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAKTA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Silah, Güncel, Haberler

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