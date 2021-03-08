Adana'da Şubat ayında bin 636 araç trafikten men edildi
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Adana'da Şubat ayında bin 636 araç trafikten men edildi

08.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:43
Adana'da Şubat ayında bin 636 araç trafikten men edildi

Adana'da Şubat ayında kontrol edilen 313 bin 683 araçtan bin 636'sı trafikten men edildi.

Adana'da Şubat ayında kontrol edilen 313 bin 683 araçtan bin 636'sı trafikten men edildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde toplam 313 bin 683 araç kontrol edildi. Ayrıca yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı bin 636 araç trafikten men edilirken 343 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

Alınan tüm önlemlere rağmen trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle kent genelinde 404 maddi hasarlı, 295 yaralamalı, 2 ölümlü olmak üzere toplam 701 trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 398 kişi yaralanırken 2 kişi de hayatını kaybetti. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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