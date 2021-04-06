Adana'da su şişelerine doldurulmuş 240 litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da su şişelerine doldurulmuş 240 litre sahte içki ele geçirildi

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel
Adana'da su şişelerine doldurulmuş 240 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da su şişelerine doldurulmuş 240 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da su şişelerine doldurulmuş 240 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine plakasını belirlediği bir aracı Adana-Kozan kara yolunda durdurdu.

Ekipler, su şişeleri içinde 240 litre sahte içki ele geçirilen araçtaki M.A. ve K.Ş'yi gözaltına aldı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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