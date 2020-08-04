Adana'da su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişilik aile, yan yana toprağa verildi
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Adana'da su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişilik aile, yan yana toprağa verildi

ADANA'nın Çukurova ilçesinde su kuyusunda hayatını kaybeden Haluk Karahan (42) ile eşi Havva (35), kardeşi Sefa (30) ve oğlu Ömer Karahan (18), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Adana'da su kuyusunda hayatını kaybeden 4 kişilik aile, yan yana toprağa verildi
04.08.2020 12:09 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:32

ADANA'nın Çukurova ilçesinde su kuyusunda hayatını kaybeden Haluk Karahan (42) ile eşi Havva (35), kardeşi Sefa (30) ve oğlu Ömer Karahan (18), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Bozcalar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, su çıkarmak için kuyu kazan Haluk Karahan, 25 metreye ulaştığında metan gazından etkilendi. Bir süre sonra eşinden haber alamayan Havva Karahan da kuyuya girdi. Anne ve babasının kuyudan çıkamadığını gören Ömer Karahan ile amcası Sefa Karahan da kuyuya kurtarmak için girip, mahsur kaldı. Bir süre çıkmayan 4 kişilik aileyi fark edenler, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kuyudakileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyunun giriş kısmının dar olmasından dolayı bir süre girişte zorlanan ekipler, yapılan çalışmalar sonrası Haluk Karahan, kardeşi Sefa Karahan, eşi Havva Karahan ile oğlu Ömer Karahan'ın cesedine ulaştı. Kuyudan çıkartılan cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Sabah saatlerinde yakınları tarafından morgdan cenazeleri alınan Haluk Karahan, eşi Havva, oğlu Ömer ile kardeşi Sefa Karahan, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi. Uzun yıllardır Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşadıkları öğrenilen Karahan ailesi, yakınlarının gözyaşları arasında Dörtyol ilçesi Çaylı Mahallesi'ndeki Ağalar Mezarlığı'nda gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. 


Kaynak: DHA

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