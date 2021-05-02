Adana'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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Adana'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Adana'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

Mustafa Büyükkoç (46) idaresindeki traktör, Ortaköy Mahallesi'nde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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