Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı
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Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da bulvar üzerindeki su borusunun patlamasıyla yolda çökme meydana geldi.

ADANA'da bulvar üzerindeki su borusunun patlamasıyla yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 8 metre çapında çöken yoldan taşan sular, çevredeki iş yeri ve evlerin zemin katlarına doldu. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla bölgedeki sular çekildi.

Akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerindeki Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Ardından su borusunun geçtiği yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 8 metre çapındaki göçük tehlike yarattığı için yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ASKİ ekipleri sevk edildi.

Çökme sonucu yola akan sular nedeniyle çevredeki ev ve işyerlerinin zemin katları su altında kaldı. Mahalle sakinlerinden Semih Çalık, "Evimiz ve işyerlerini su bastı. Her yer çamur içerisinde. Daha önceden aynı yer 5 kez daha patladı. Her seferinde aynı olayları yaşıyoruz. Bazı dükkanların içerisindeki su miktarı yaklaşık 1 metre" dedi.

Mahalle arasında biriken sular, ekiplerin çalışmasıyla çekildi. Mahallede temizleme çalışmaları devam ediyor.

Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı
Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı
Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı
Adana'da su borusunun patlamasıyla yol çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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