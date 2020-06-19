Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı
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Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı

ADANA'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrasında bir tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, suyun içerisinde mahsur kaldı.

Adana'da su basan tıp merkezinin bodrum katında mahsur kalan kadını dalgıç polisler kurtardı
19.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:21

ADANA'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak sonrasında bir tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören kadın, suyun içerisinde mahsur kaldı. Kadını dalgıç polisler, suya girip kurtardı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Çok sayıda apartmanın bodrum katına su doldu. Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı. Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanını duvarını kırıp, kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katında su tahliye işlemleri devam ediyor. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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