Adana'da su basan evinde mahsur kalan yaşlı kadına yardım eli
Adana'da su basan evinde mahsur kalan 84 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Adana'da su basan evinde mahsur kalan 84 yaşındaki kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan 84 yaşındaki Döndü B'nin evini su basması üzerine, komşuları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Ekipler, evinin bahçesi ve içi sağanak nedeniyle sular altında bulunan Döndü B'yi dışarı çıkardı.
Olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Döndü B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.