Adana'da stajını bitiren avukatlar ruhsatlarını aldı
Adana'da staj dönemlerini tamamlayan 3 avukat törenle ruhsatlarını aldı.
16.07.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 16:48
Adana'da staj dönemlerini tamamlayan 3 avukat törenle ruhsatlarını aldı.
Baro Başkanı Veli Küçük, baroda düzenlenen törende avukatlar Özge Demirci, Fadime Süslü ve Emine Ragıp Porsuk'a avukatlık yemini ettirdi.
Genç meslektaşlarına kutlayıp, başarılı, keyifli bir meslek yaşamı dileyen Küçük, avukatlara ruhsatlarını verdi.
Avukatların cübbelerini ise yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi.
Kaynak: AA