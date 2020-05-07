HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Adana'da sporculara uzaktan eğitim

Adana'da sporculara uzaktan eğitim
07.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:32

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara uzaktan eğitim programı düzenliyor.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan sporculara uzaktan eğitim programı düzenliyor.

Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Değerlendirme Şube Müdürü Metin Yavuz, yaptığı açıklamada, korona virüs salgını nedeniyle evlerinden dışarıya çıkamayıp hareketleri sınırlanan sporculara antrenörler aracılığıyla internet üzerinden uzaktan eğitim olarak antrenman yapma fırsatını verdiklerini belirterek, "Antrenörlerimiz sayesinde sporcularımızla bağımızın kopmaması ve bu süreç zarfında formlarını korumaları adına yaptığımız bu çalışmaya gençlerden de yoğun ilgi gelmesi bizleri oldukça memnun ediyor".

Yapılan çalışmalara bakıldığında sporcuların evlerinin her odasını adeta spor salonuna çevirdiğini belirten Yavuz, evde olmanın spor yapmaya asla engel olamayacağını belirtti.

Yavuz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Evde bulunduğumuz dönemde sporcularımızın antrenmansız kalmaması, daha zinde şekilde bu sıkıntılı süreci atlatmaları için telekonferans yöntemiyle de çalışmalara devam edeceğiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci atlattığımızda, sporcularımız formda bir şekilde normal antrenmanlara başlayacaklar ve bundan önce olduğu gibi bundan sonra da büyük başarılara birlikte imza atacağız. Bu zorlu süreçte bizlerin yanında bulunarak her daim çalışmalarımıza destek olan İl Müdürümüz Abdulkadir Ataşbak'a da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı Spor
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek Spor
Galatasaray, Melo ve Taffarel'in desteğiyle Talles Magno'nun transferini bitirecek
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı Spor
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi Spor
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı Spor
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor Spor
Dünyaca ünlü boksör Mike Tyson, Cenk Tosun'un forma giydiği Everton'a sponsor olmak istiyor
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Nacionalli futbolcular şampiyon olduklarını antrenmanda hopörlerden çalan şarkıyla öğrendi
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Mart ayında koronavirüse yakalanan Juventuslu Paulo Dybala'nın testi negatif çıktı
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Barcelona'ya transferi son anda gerçekleşmeyen Bakambu, Galatasaray'ın radarına girdi
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Brezilyalı kaleci Artur Moraes: Galatasaray ile transfer görüşmesi yaptım
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Fransız ekibi Paris Saint-Germain koronavirüs için 100 bin euro bağışladı
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Liglerin başlamasıyla ilgili kararın sorumluluğu federasyonundur
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
Yunan ekibi Olimpiakos Antalyasporlu Sinan Gümüş'ün peşinde
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
UEFA, Şampiyonlar Ligi'ni ağustos ayında başlatmayı düşünüyor
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
İtalyan ekibi Torino'da bir futbolcuda koronavirüs tespit edildi
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ajda Pekkan Serdar Ortaç Bülent Ersoy Burak Özçivit
Spor Adem Ljajic Loris Karius Lionel Messi Cristiano Ronaldo Kevin Prince Boateng
Daha Fazla Mayıs Bursa Fatura İntihar
Şu an buradasınız: Adana'da sporculara uzaktan eğitim - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 15:51:27. #1.15#
title