Adana'da spor salonunda çıkan yangın söndürüldü
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, spor salonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Kışla Mahallesi'nde bulunan spor salonunun sauna bölümünde yangın çıktı.
Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Yangın dolayısıyla spor salonunda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney