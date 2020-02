Adana'da sözleşmesi yenilenmeyen memurlar siyasilerle buluştu

26.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 17:22

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından sözleşmesi yenilenmeyen memurlar, MHP'yi ziyaret ederek, MHP ve AK Partili siyasilerle buluştu.

MHP'yi ziyaret eden yaklaşık 100 kişilik grup, MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı, eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile bir araya geldi.

Ziyaretçiler adına konuşan Enis Turgut, 5393 sayılı kanunun 49. maddesi kapsamında belediyelerde çalışan sözleşmeli memurların mevcut büyükşehir belediye başkanı tarafından 31 Aralık 2019 itibariyle iş sözleşmelerinin feshedildiğini belirtti.

Yıllardır kurumda almış oldukları maaşın hakkını vermek için çalıştıklarını ifade eden Turgut, şunları söyledi:

"Gelinen noktada martın sonu bahar' diyenlerin siyasi kıyımı neticesinde yazda kışı yaşar olduk. Seçim öncesi namus sözü verenler bukalemun gibi renk değiştirirken bir de yetmediği gibi hakaretamiz sözlere muhatap oldu arkadaşlarımız. Sahte diplomalı denilerek öğretmen arkadaşlarımız rencide edilirken, Gazi Meclisin sıralarından 'asalak' yakıştırması yapanların da niyetlerinin ne olduğunu anlamamak saflık olur."

Turgut, bu şekilde çalışanlar olarak bir kişinin dudağından iki kelimeyle işlerinden edilmeyi hak etmediklerini belirtti.

Turgut, "Türkiye genelinde çalışan tüm belediye sözleşmeli personelin mağduriyetinin uzamaması için kadro verilmesi konusunda bir çalışma yapılmasını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın can damarı MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'den talep ediyoruz" diye konuştu.

Siyasiler konuştu

MHP İl Başkanı Avcı da yerel seçimlerin ardından yeni yönetimin çalışan işçiler ve sözleşmeli memurları haketmedikleri olumsuz yaftalarla işlerinden ettiğini belirtti.

Teşkilat olarak her zaman bu kişilerin yanında olduklarını ifade eden Avcı, Bu olayların tamamında genel merkezin bilgisi var. Tüm parti yetkililerimize, inanın sizlere yapılan olumsuzluklarla ilgili her şeyi iletiyoruz. Onlar da elinden geldiği kadar çalışmalar yapıyor. Bizler sizlerin yanınızdayız her zaman da yanınızda olacağız." dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Gülaçtı da sözleşmesi yenilenmeyen memurların birada olmasından memnun olduklarını belirtti.

Cumhur İttifakı meclis üyeleri olarak Adanalının hakkını koruma noktasında mecliste ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Gülaçtı, şunları söyledi:

"En azından sizlerin kadrolarını kapattırmadık. Hukuki süreçte önüne bir şeylerin geçilmesi önlemeye çalıştık ancak yönetim kadroları üstüne basarak söylüyorum vicdansızca hareket ediyorlar. Çünkü seçim öncesinde verdikleri, sözleri vardı ya genel başkanlarının kendilerinin 'namus sözleri' vardı hiçbirini tutmadılar. Bu 'namus sözü' bizde çok önemlidir. Bunlar bunu tutmadılar sonra yönetime talip oluyorlar bu bizi çok üzüyor. Biz bu çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Gülaçtı, belediye kadroların boşaldıktan sonra da belediye hizmetlerinin ne duruma geldiğini tüm vatandaşların gördüğünü kaydetti.

Eski Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, ziyaret edenlerin çoğunun sözleşmesini yapan belediye başkanı olduğunu belirtti.

Sözlü, "Hepsi helalinden rızkını eve götüre arkadaşlarımız. Hepsi şu anda bir karamsarlık içerisinde ama ben er geç adaletin tecelli edip bu arkadaşlarımızın daha önceki uygulamalardan da emsal gösterilerek görevlerine döneceğine olan inancım tam." diye konuştu.

Kaynak: AA