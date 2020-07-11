Adana'da sosyal mesafe uyarısı yapan çalışanın darbedildiği iddiası
Adana Sağlık-Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Yumurtalık Devlet Hastanesi'nde görevli temizlik personelinin, sosyal mesafe kuralına uymalarını istediği 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.
11.07.2020 15:31 | Son Güncelleme: 11.07.2020 16:06
Adana Sağlık-Sen Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, Yumurtalık Devlet Hastanesi'nde görevli temizlik personelinin, sosyal mesafe kuralına uymalarını istediği 2 kişinin saldırısına uğradığını bildirdi.
Nennioğlu, gazetecilere, 36 yaşındaki Hüseyin T'nin saldırı nedeniyle 5 gün iş görememezlik raporu aldığını belirtti.
Şüphelilerin yakalanması için güvenlik kameralarının incelendiğini aktaran Nennioğlu, ceza almaları için olayın takipçisi olacaklarını kaydetti.
Kaynak: AA