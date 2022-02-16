Adana'da, sosyal medyadan PKK propagandası yapan 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Adana'da, sosyal medyadan PKK propagandası yapan 3 zanlı yakalandı

AA, Eren Bozkurt - Güncel
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Adana'da, sosyal medyadan PKK propagandası yapan 3 zanlı yakalandı

Adana'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (AA) - Adana'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin operasyonla yakaladığı 3 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

AA / Eren Bozkurt - Güncel

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