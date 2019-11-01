Adana'da, sosyal medyada terör propagandası iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı

Adana'da, sosyal medyada terör propagandası iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.

01.11.2019 12:30
Adana'da, sosyal medyada terör propagandası iddiasıyla 5 zanlı gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.K, H.K, İ.Z, V.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et