Adana'da sosyal medyada silah teşhirinde bulunan kişi gözaltına alındı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medya hesabından tabanca ve tüfek teşhirinde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medya hesabından tabanca ve tüfek teşhirinde bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya hesabı üzerinden tabanca ve av tüfeği teşhirinde bulunduğu tespit edilen E.İ. (30) hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı yakalama kararı çıkardı.

Polis, Bota Mahallesi'nde ikamet eden E.İ'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve mermi ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Tunur