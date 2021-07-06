Adana'da sokakta yürürken rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da sokakta yürürken rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti

Adana'da sokakta yürürken rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta yürüdüğü esnada rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sokakta yürüdüğü esnada rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Tahadar, merkez Seyhan ilçesi Çevre Yolu üzerinde yürürken rahatsızlanarak yere düştü.

Tahadar'ın hareketsiz yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinden geçen ve doktor olduğu öğrenilen Şerafettin Demir, aracından inerek Tahadar'a müdahale etti. Tahadar'ın kalp atışı ve solunumunun durduğunu tespit eden Demir, kalp masajı ve suni solunum yaptı.

Demir'in müdahalesinin ardından Tahadar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tahadar'ın, doktor Demir'in elinden tutarak ambulansa girene kadar bırakmadığı görüldü.

AA muhabirine açıklamada bulunan Doç. Dr. Şerafettin Demir, arabasıyla düğüne giderken Tahadar'ı görünce inip hemen müdahale ettiğini söyledi.

Demir, "Hastanın nesi olduğunu sorgularken solunum ve kalp durması gerçekleşti. O sırada yapacağım en doğru şeyi yaptım, kalbe, göğüs kafesine birkaç defa üst üste yumruk indirerek kalbin geri çalışmasını sağladım. Ambulans gelene kadar da başında kaldım. Solunum geri döndü. Kalp tekrar çalışmaya başlayınca hasta ambulansla hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Acun Ilıcalı Mahsun Kırmızıgül Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Salih Uçan Fatih Terim Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da sokakta yürürken rahatsızlanan kişiye yoldan geçen doktor müdahale etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 23:07:17. #1.14#

title