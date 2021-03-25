Adana'da sokakta yaşayan gence belediye sahip çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Adana'da sokakta yaşayan gence belediye sahip çıktı

25.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:40
Adana'da sokakta yaşayan gence belediye sahip çıktı

Adana'da sokakta yaşayan gence Seyhan Belediyesi yardım eli uzattı.

Adana'da sokakta yaşayan gence Seyhan Belediyesi yardım eli uzattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Akif Kemal Akay'ın talimatıyla sokakta yaşayan vatandaşları otele yerleştirip, tüm ihtiyaçlarını karşılayan Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir süredir sokakta yaşadığı belirlenen Ahmet Binici'ye yardım elini uzattı.

Binici, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Seyhan Belediyesi tarafından bir otele yerleştirildi.

Kişisel bakım, kılık kıyafet ve gıda ihtiyaçları da karşılanan Binici, diğer evsiz vatandaşlarla birlikte Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün organize ettiği sosyalleşme etkinliklerine katıldı.

Binici, Adana Otogarından iş bulduğu Antalya'ya, Seyhan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri çalışanları tarafından uğurlandı.

Antalya'da garsonluk yapacak olan Ahmet Binici, soğuk kış aylarında kendisini otelde misafir eden Seyhan Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederek, iş bulduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Enis Berberoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Guy Ritchie Rasim Öztekin Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Şenol Güneş Abdullah Avcı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da sokakta yaşayan gence belediye sahip çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2021 11:44:49. #1.14#
title